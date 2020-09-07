العاهل السعودي يبحث مع ترامب أعمال مجموعة الـ20 وجهود السلام

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا، الأحد، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتم خلال الاتصال، بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأكد العاهل السعودي، مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة، لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام، مؤكداً حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

وتم خلال الاتصال، بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأكد العاهل السعودي، مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة، لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية لإحلال السلام، مؤكداً حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.