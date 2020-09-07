ليست للإطفاء.. الـ”شينوك” الحل الوحيد بـ”جحيم كاليفورنيا”

فيما بدا كحل حتمي وحيد، تم إجلاء عشرات المحاصرين بسبب حريق غابات في شمال كاليفورنيا، بواسطة مروحيات، الأحد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وذكر رجال الإطفاء في فريسنو، في تغريدة على تويتر، أن المروحيات العسكرية أجلت حتى الآن 63 شخصا من “خزان ماموث بول” في غابة سييرا الوطنية، التي تبعد حوالى 70 كيلومترا شمال شرق فريسنو.

وبين هؤلاء شخصان يعانيان إصابات خطيرة، و10 أصيبوا بجروح متوسطة، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف رجال الإطفاء “أن المروحيات غادرت لمواصلة عمليات الإنقاذ.. عدد الأشخاص الباقين كبير”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقال مكتب رئيس مقاطعة ماديرا على فيسبوك إن نحو 150 شخصًا محاصرون في الموقع الشهير، داعيًا إلى تجنب الذهاب إلى المنطقة.

واوضح دانيال هوكانسون رئيس مكتب الحرس الوطني: أن الحرس الوطني في كاليفورنيا استخدم في عملية الإجلاء مروحيات من طراز شينوك، ونشر على “تويتر” صورة مأخوذة من قمرة طائرة تظهرها محاطة بأشجار مشتعلة.

واندلع الحريق الجمعة في أرض خلاء شديدة الانحدار مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا في كاليفورنيا.

ويأتي ذلك بعد احتراق أكثر من 600 ألف هكتار من الغابات في حرائق متعددة، أدت إلى إجلاء عشرات الآلاف في منتصف أغسطس.

وذكر رجال الإطفاء في فريسنو، في تغريدة على تويتر، أن المروحيات العسكرية أجلت حتى الآن 63 شخصا من “خزان ماموث بول” في غابة سييرا الوطنية، التي تبعد حوالى 70 كيلومترا شمال شرق فريسنو.

وبين هؤلاء شخصان يعانيان إصابات خطيرة، و10 أصيبوا بجروح متوسطة، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف رجال الإطفاء “أن المروحيات غادرت لمواصلة عمليات الإنقاذ.. عدد الأشخاص الباقين كبير”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقال مكتب رئيس مقاطعة ماديرا على فيسبوك إن نحو 150 شخصًا محاصرون في الموقع الشهير، داعيًا إلى تجنب الذهاب إلى المنطقة.

واوضح دانيال هوكانسون رئيس مكتب الحرس الوطني: أن الحرس الوطني في كاليفورنيا استخدم في عملية الإجلاء مروحيات من طراز شينوك، ونشر على “تويتر” صورة مأخوذة من قمرة طائرة تظهرها محاطة بأشجار مشتعلة.

واندلع الحريق الجمعة في أرض خلاء شديدة الانحدار مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا في كاليفورنيا.

ويأتي ذلك بعد احتراق أكثر من 600 ألف هكتار من الغابات في حرائق متعددة، أدت إلى إجلاء عشرات الآلاف في منتصف أغسطس.