مساحة حرائق كاليفورنيا غير مسبوقة منذ 33 عاما

تشهد ولاية كاليفورنيا الأميركية حرائق واسعة النطاق هذا العام، ويعتقد أنها غير مسبوقة منذ نحو 33 عاما.

فقد أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا الاثنين أن الحرائق التي شهدتها الولاية هذا العام، والتي ما زال قسم كبير منها مستعر، التهمت حتى الآن أكثر من 8000 كيلومتر مربع، مشيرة إلى أن هذه المساحة من الحرائق لم يسبق لها مثيل منذ 33 عاما.

وقالت المتحدثة باسم فرق الإطفاء، لين تولماتشوف، إن “هذه أول مرة منذ 33 عاما نتخطى فيها مليوني فدان «8000 كيلومتر مربع»”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضافت تولماتشوف متوقعة زيادة المساحة “هذا رقم قياسي حتما. ونحن ما زلنا بعيدين عن نهاية موسم الحرائق”.

ووفقا لفرق الإطفاء فإن ما يزيد على 14100 عنصر كانوا، حتى مساء الاثنين، يكافحون لإخماد 24 حريق غابات مستعرا في أرجاء الولاية الواقعة على المحيط الهادئ.

ولقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم جراء حرائق هذا العام في الولاية، في حين تضرر أو دمر حوالي 3800 مبنى، وفقا للمصدر نفسه.

وأمرت السلطات سكان العديد من المناطق الواقعة جنوبي ولاية كاليفورنيا بإخلاء منازلهم والاحتماء من النيران، في حين أجلت مروحيات عسكرية أكثر من 200 شخص من منازلهم في شمال الولاية لإنقاذهم من حريق اندلع قرب مدينة فريسنو وينتشر بسرعة.

فقد أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا الاثنين أن الحرائق التي شهدتها الولاية هذا العام، والتي ما زال قسم كبير منها مستعر، التهمت حتى الآن أكثر من 8000 كيلومتر مربع، مشيرة إلى أن هذه المساحة من الحرائق لم يسبق لها مثيل منذ 33 عاما.

وقالت المتحدثة باسم فرق الإطفاء، لين تولماتشوف، إن “هذه أول مرة منذ 33 عاما نتخطى فيها مليوني فدان «8000 كيلومتر مربع»”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضافت تولماتشوف متوقعة زيادة المساحة “هذا رقم قياسي حتما. ونحن ما زلنا بعيدين عن نهاية موسم الحرائق”.

ووفقا لفرق الإطفاء فإن ما يزيد على 14100 عنصر كانوا، حتى مساء الاثنين، يكافحون لإخماد 24 حريق غابات مستعرا في أرجاء الولاية الواقعة على المحيط الهادئ.

ولقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم جراء حرائق هذا العام في الولاية، في حين تضرر أو دمر حوالي 3800 مبنى، وفقا للمصدر نفسه.

وأمرت السلطات سكان العديد من المناطق الواقعة جنوبي ولاية كاليفورنيا بإخلاء منازلهم والاحتماء من النيران، في حين أجلت مروحيات عسكرية أكثر من 200 شخص من منازلهم في شمال الولاية لإنقاذهم من حريق اندلع قرب مدينة فريسنو وينتشر بسرعة.