“البنتاغون” يكشف تفاصيل قرار خفض عدد القوات في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، أن القيادة الوسطى ستخفض عدد القوات في العراق قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقررت القيادة الوسطى، وفق “البنتاغون”، تخفيض عدد القوات الأميركية من 5600 إلى 3000.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قال، الثلاثاء، للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق.

وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأميركية في أفغانستان.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأميركيين.

كما يأتي القرار قبل شهرين من موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية، التي سيواجه فيها ترامب المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وللولايات المتحدة نحو 5200 جندي في العراق يتوزعون على 12 قاعدة عسكرية عراقية منتشرة في عموم أنحاء البلاد، أبرزها قاعدتا عين الأسد وأربيل الجويتين.

وتعد قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار ثاني أكبر القواعد العسكرية وتحتوي على الكتلة الأكبر من القوات الأميركية.

أما قاعدة أربيل المتاخمة للحدود مع إيران فتستخدم لقضايا التدريب وهدفها حماية البلاد من أي تحرك إيراني محتمل.

وقررت القيادة الوسطى، وفق “البنتاغون”، تخفيض عدد القوات الأميركية من 5600 إلى 3000.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأميركية قال، الثلاثاء، للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأميركية من العراق.

وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأميركية في أفغانستان.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأميركيين.

كما يأتي القرار قبل شهرين من موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية، التي سيواجه فيها ترامب المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وللولايات المتحدة نحو 5200 جندي في العراق يتوزعون على 12 قاعدة عسكرية عراقية منتشرة في عموم أنحاء البلاد، أبرزها قاعدتا عين الأسد وأربيل الجويتين.

وتعد قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار ثاني أكبر القواعد العسكرية وتحتوي على الكتلة الأكبر من القوات الأميركية.

أما قاعدة أربيل المتاخمة للحدود مع إيران فتستخدم لقضايا التدريب وهدفها حماية البلاد من أي تحرك إيراني محتمل.