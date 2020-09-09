الخارجية الأميركية تعلّق على ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب مرشح لجائزة نوبل للسلام لعام 2021، لتوسطه في اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطوة كبيرة نحو “شرق أوسط أكثر سلما منذ أكثر من 25 عاما”.

وأضاف بومبيو، في بيان، أن هذا الترشيح يأتي وسط دعم دولي واسع لاتفاقات السلام، وتفاؤل بأن المنطقة قد تدخل منعطفا من خلال توحيد اثنين من أقرب شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، الأمر الذي شكك كثيرون في حدوثه، حسب وزير الخارجية الأميركي.

وأوضح المسؤول الأميركي أن اتفاق السلام هذا “شهادة على الدبلوماسية الجريئة ورؤية الرئيس ترامب الذي سيستضيف الوفدين الإسرائيلي والإماراتي في حفل توقيع على اتفاقية السلام في الخامس عشر من الشهر الجاري بالبيت الأبيض”.

وكان كريستيان تيبرينج-جيده، عضو البرلمان النرويجي عن الحزب التقدمي اليميني، قد رشح الرئيس الأميركي لجائزة نوبل للسلام لعام 2021 لمساهمته في التوسط لإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات.

وأشار كريستيان إلى أنه يرشح ترامب “لمساهمته في السلام بين إسرائيل والإمارات، إنه اتفاق متميز”.

وسبق أن رشح كريستيان الرئيس الأميركي للجائزة في 2019 لجهوده الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

جدير بالذكر أن هناك آلاف لهم حق ترشيح أناس لنيل جائزة نوبل للسلام منهم أعضاء برلمانات وحكومات وأساتذة جامعات ومن حصلوا على الجائزة من قبل.

وأضاف بومبيو، في بيان، أن هذا الترشيح يأتي وسط دعم دولي واسع لاتفاقات السلام، وتفاؤل بأن المنطقة قد تدخل منعطفا من خلال توحيد اثنين من أقرب شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، الأمر الذي شكك كثيرون في حدوثه، حسب وزير الخارجية الأميركي.

وأوضح المسؤول الأميركي أن اتفاق السلام هذا “شهادة على الدبلوماسية الجريئة ورؤية الرئيس ترامب الذي سيستضيف الوفدين الإسرائيلي والإماراتي في حفل توقيع على اتفاقية السلام في الخامس عشر من الشهر الجاري بالبيت الأبيض”.

وكان كريستيان تيبرينج-جيده، عضو البرلمان النرويجي عن الحزب التقدمي اليميني، قد رشح الرئيس الأميركي لجائزة نوبل للسلام لعام 2021 لمساهمته في التوسط لإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات.

وأشار كريستيان إلى أنه يرشح ترامب “لمساهمته في السلام بين إسرائيل والإمارات، إنه اتفاق متميز”.

وسبق أن رشح كريستيان الرئيس الأميركي للجائزة في 2019 لجهوده الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

جدير بالذكر أن هناك آلاف لهم حق ترشيح أناس لنيل جائزة نوبل للسلام منهم أعضاء برلمانات وحكومات وأساتذة جامعات ومن حصلوا على الجائزة من قبل.