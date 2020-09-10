وصول ناقلة تحمل بنزينا إيرانيا مصادرا إلى ميناء في تكساس

وصلت ناقلة تحمل شحنة بنزين إيراني صادرتها الولايات المتحدة إلى ميناء في ولاية تكساس، أمس الأربعاء، حيث يجري الاستعداد لتفريغها.

فقد أفاد المتحدث باسم رابطة “برازوس للملاحين”، بأن الناقلة “يوروفورس” وصلت قبالة ميناء فريبورت بولاية تكساس استعدادا للتفريغ.

وكانت الحكومة الأميركية قالت في وقت سابق من الشهر الماضي إنها صادرت وقودا من ناقلات مرتبطة بإيران كانت في طريقها إلى فنزويلا، وذلك في إطار جهود واشنطن لعرقلة التجارة بين فنزويلا وإيران.

وحسبما أفادت بيانات ومصادر، تم نقل الوقود إلى الناقلتين العملاقتين يوروفوس وميرسك بروغرس، وفقا لوكالة رويترز.

ومن المتوقع أن تصل الناقلة ميرسك بروغرس إلى هيوستن في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي أغسطس قالت وزارة العدل الأميركية إن الوقود المصادر كان في الطريق إلى فنزويلا وأصبح في حوزة الولايات المتحدة.

وكانت الناقلة يوروفورس تحمل حوالي 640 ألف برميل من البنزين عند وصولها إلى فريبورت حسبما أشارت بيانات رفينيتيف آيكون لتتبع الناقلات.

وقال متحدث باسم ميناء فريبورت إن من غير المقرر تفريغ الوقود على أرصفة الميناء العامة ومن المرجح التفريغ في رصيف من الرصيفين الخاصين في الميناء.

وطعن أصحاب 4 شحنات وقود إيرانية في المصادرة أمام محكمة جزئية أميركية مؤكدين حقهم في الشحنات التي قالوا إنها متجهة لعملاء في بيرو وكولومبيا.

وهناك 3 ناقلات وقود غادرت إيران في أغسطس الماضي في طريقها إلى فنزويلا حاليا.

فقد أفاد المتحدث باسم رابطة “برازوس للملاحين”، بأن الناقلة “يوروفورس” وصلت قبالة ميناء فريبورت بولاية تكساس استعدادا للتفريغ.

وكانت الحكومة الأميركية قالت في وقت سابق من الشهر الماضي إنها صادرت وقودا من ناقلات مرتبطة بإيران كانت في طريقها إلى فنزويلا، وذلك في إطار جهود واشنطن لعرقلة التجارة بين فنزويلا وإيران.

وحسبما أفادت بيانات ومصادر، تم نقل الوقود إلى الناقلتين العملاقتين يوروفوس وميرسك بروغرس، وفقا لوكالة رويترز.

ومن المتوقع أن تصل الناقلة ميرسك بروغرس إلى هيوستن في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي أغسطس قالت وزارة العدل الأميركية إن الوقود المصادر كان في الطريق إلى فنزويلا وأصبح في حوزة الولايات المتحدة.

وكانت الناقلة يوروفورس تحمل حوالي 640 ألف برميل من البنزين عند وصولها إلى فريبورت حسبما أشارت بيانات رفينيتيف آيكون لتتبع الناقلات.

وقال متحدث باسم ميناء فريبورت إن من غير المقرر تفريغ الوقود على أرصفة الميناء العامة ومن المرجح التفريغ في رصيف من الرصيفين الخاصين في الميناء.

وطعن أصحاب 4 شحنات وقود إيرانية في المصادرة أمام محكمة جزئية أميركية مؤكدين حقهم في الشحنات التي قالوا إنها متجهة لعملاء في بيرو وكولومبيا.

وهناك 3 ناقلات وقود غادرت إيران في أغسطس الماضي في طريقها إلى فنزويلا حاليا.