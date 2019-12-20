هدم «جسر مشرف» يتسبب بازدحام مروري

باشرت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مساء أمس الخميس، عملية هدم الجسر الواصل بين مناطق مشرف وبيان وسلوى ومنطقة جنوب السرة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وبتواجد جهاز الإشراف التابع للهيئة.

وتواجدت مدير عام الهيئة م. سهى أشكناني ومدير إدارة هندسة المرور م. سالم الحلواجي ومدير إدارة الطرق السريعة م. محمود رمضان وجهاز الإشراف التابع للهيئة لمتابعة أعمال الهدم والتأكد من إجراءات السلامة المتبعة والبرنامج الزمني للأعمال.

وقالت الهيئة، «قبل البدء في عملية الهدم تم إغلاق طريق الملك فهد وتحويل الطريق على المنحدرات الجانبية، إلا أن عملية الإغلاق سببت ازدحاما مروريا».

وأضافت «حتى تتجنب الهيئة وإدارة المرور هذا الازدحام أعلنت في وقت سابق عن موعد الإغلاق، إلا أنه يبدو أن كثيرا من مستخدمي الطرق لم ينتبهوا لإعلان الإغلاق».