«الكويتية»: تأخر الركاب عن مواعيد الاقلاع يؤدي إلى انزال أمتعتهم ورفض صعودهم الطائرة

أكدت الخطوط الجوية الكويتية على إلتزامها التام بقواعد إنضباط مواعيد الرحلات التي حققت بناءً عليها معدلات عالية بالإنضباطية بشهادة وكالات التقييم العالمية لأداء شركات الطيران.

وأوضحت «الكويتية» أن أهم نقطتين من تلك القواعد التي نعمل بها داخل وخارج الكويت هما إغلاق كاونترات الخدمة الأرضية بالمطارات 60 دقيقة قبل مواعيد إقلاع الرحلات وإغلاق بوابات المغادرة 20 دقيقة قبل مواعيد الإقلاع وعدم السماح باستقبال الركاب بعد هاتين المهلتين، بما يمكن المختصين من تحقيق الدقة المتناهية لمغادرة ووصول الرحلات كواحدة من أهم خدماتنا المقدمة للركاب.

وأضافت «الكويتية» في بيان لها أن عدم إلتزام عدد من الركاب بالوصول إلى البوابات قبل المهلة المسموحة في بعض الرحلات تسبب بتحميل الكويتية والركاب الملتزمين بالتعليمات نتائج تأخر بعض الركاب حيث نضطر لإنزال أمتعتهم لأسباب أمنية بعد رفض صعودهم للطائرة مما يستغرق وقتاً إضافياً يؤدي لتأخير الرحلات وإرهاق المسافرين وتحميل الشركة تكاليف مضافة بغير وجه حق فضلاً عن التأثير بإلتزاماتها بدقة المواعيد.

وأهابت الخطوط الجوية الكويتية بعملائها الكرام الإلتزام بالتعليمات المشار إليها والتعاون معنا في جعل الطائر الأزرق دائماً في الطليعة، وكلنا ثقة بتعاونكم من أجل خدمة أفضل لكم وأكيد نقدر.