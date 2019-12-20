النادي البحري الكويتي ينظم بطولة الخليج الأولى للتجديف «الأرجوميز»

نظمت لجنة الشراع والتجديف والكایاك في النادي البحري الریاضي الكویتي، الیوم الجمعة، بطولة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الأولى للتجدیف داخل الصالات «الأرجومیز».

وشاركت في البطولة منتخبات الكویت والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقسمت سباقاتها إلى 4 فئات «عمومي»، و«وزن مفتوح» رجال وسیدات و«ناشئین» بنات وأولاد و«تتابع» رجال، وحقق السعودي راكان رضا المركز الأول لفئة الرجال «عمومي» تلاه البحریني السید ماجد ثانیا والكویتي عبد الرحمن الفضل ثالثا.

وفي نتائج فئة السیدات «عمومي» جاءت السعودیة كاریمان أبوالجدایل في المركز الأول تلتھا الكویتیة سیفتلانا تاتارینوفا في المركز الثاني ثم الإماراتية مھا البلوشي بالمركز الثالث، وفي فئة «الوزن المفتوح» رجال حقق الإماراتي حمد المطروشي المركز الأول تلاه العماني حسین الجابري ثانیا والبحریني خالد أمین ثالثا.

وشھدت فئة «الوزن المفتوح» للسیدات فوز الكویتیة إبرار جمال بالمركز الأول تلتھا الإماراتية عفراء الشھیاري في المركز الثاني ثم الكویتیة تحریر الفضلي بالمركز الثالث، وفي نتائج «تتابع» للرجال حقق لاعبو البحرین المركز الأول ثم لاعبو الإمارات في المركز الثاني ولاعبو عمان في المركز الثالث.

وحقق الإماراتي عوض المھیري المركز الأول في منافسات «الناشئین» للأولاد وحل الكویتي عبد الرحمن الكندري ثانیا أما في منافسات الفتیات، فقد فازت الكویتیة دالیا المنیس بالمركز الأول والإماراتیة ظبیة المنصوري بالثاني والكویتیة سھام بوحمد بالثالث.

وعقب حفل الختام أعرب أمین السر العام في النادي البحري خالد الفودري في تصريح صحفي عن سروره بھذا الحدث الذي “سار على ما يرام وشھد تنافسا قویا بین الاشقاء” لافتا الى أھمیة البطولة التي تقام للمرة الأولى على مستوى لعبة «الأرجومیز» خلیجیا.

وقال الفودري إن مثل ھذه البطولات تعمل على تعزیز مجالات التعاون بین الأشقاء في دول الخلیج وتعطي المنتخبات مساحة للوقوف على مكامن القوة والضعف لدى اللاعبين بغية التحسن والتطور والاستعداد لاستحقاقات دولیة مقبلة.

وذكر أن النادي حريص على دعم وتعزیز كافة الجھود للدفع بالشباب الكویتي من الجنسين في اتجاه الرياضات البحرية وریاضات الشراع والتجدیف في الصالات والتي تستخدم فیھا أحدث البرامج الإلكترونية المرتبطة بأجھزة «الأرجومیتر» وحساب النتائج آليا حسب المعايير الدولية.

وتعد «الأرجومیتر» إحدى الرياضات الحدیثة التي تساعد في منح الجسم المزيد من الصحة واللیاقة البدنیة إضافة إلى أنھا إحدى ریاضات قوة التحمل ویمارسھا اللاعب جلوسا ویمد قدمیه ویثبتھما باتجاه سطح ثابت ثم یقوم بیدیه بسحب أثقال أو السحب ضد مقاومة عبر مقبض موصول بحبل.