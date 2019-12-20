العربي يفوز على اليرموك في الدوري الكويتي الممتاز

فاز نادي العربي اليوم الجمعة على نظيره اليرموك بنتيجة «2-1» ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري «اس تي سي».

وشهد الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على استاد عبدالله الخليفة افضلية واضحة للعربي سجل من خلالها هدف السبق عبر رأسية لاعبه مشاري الكندري في الدقيقة 22 من زمن المباراة بعد ان استثمر رمية زميله محمد صفر لينتهي الشوط بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني اشتعل اللقاء بين الطرفين لاسيما بعد تسجيل العربي الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها فيصل عجب في الدقيقة 82 ليقلص اليرموك الفارق في الدقيقة 91 عبر يوسف سكور.

وبهذا الفوز رفع العربي رصيده الى ثماني نقاط فيما تجمد رصيد الخاسر عند ثلاث نقاط.

وتستكمل الجولة الثامنة منافساتها يوم غد السبت بلقاءين يجمع الاول القادسية مع كاظمة فيما يلتقي في المواجهة الثانية الكويت نظيره السالمية.