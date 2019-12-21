«بلدية الجهراء»: رفع ونقل 42 درب من المخلفات في «كبد»

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ عدة جولات ميدانية على منطقة كبد تم خلالها رفع العديد من المخلفات، مشيرة إلى أن هذه الجولات قد جاءت في إطار الحملة الاعلامية التى أطلقتها إدارة العلاقات العامة “#خلها_نظيفة” للإرتقاء بمستوى النظافة في جميع المحافظات.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة بأن الأرتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة يأتي على رأس أولوياتنا، من تنظيف للشوارع الرئيسية والداخلية و تبديل حاويات ورفع كل ما يشوه المنظر الجمالي للمحافظة.

وأشار القريفة إلى أن مركز نظافة كبد قد قام برفع ونقل 42 درب من المخلفات التي تمثلت أنقاض اشجار ومخلفات مجهولة المصدر.

وأضاف القريفة بأن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دوريه بمتابعة أعمال النظافة بمناطق المحافظة أولا بأول للتأكد من إلتزام شركات النظافه ببنود العقد المبرم بينها وبين البلدية .

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين الى الاتصال على الخط الساخن «139» الذي يعمل على مدار الساعه أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.