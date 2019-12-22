‫«الخدمة المدنية»: الأربعاء والخميس 1 و 2 يناير عطة رأس السنة الميلادية

‫أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد أن يومي الأربعاء الاول من يناير المقبل والخميس الثاني منه عطلة رأس السنة الميلادية.‬

‫وقال الديوان على موقعه في «انستغرام» أن جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تعطل أعمالها يوم الأربعاء الموافق الاول من يناير 2020 باعتباره عطلة رسمية ويوم الخميس لوقوعه بين عطلتين على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الخامس من يناير.‬

‫واوضح أنه يتم تحديد عطلة الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة. ‬