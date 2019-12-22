‫«المحاسبة»: دراسة 307 موضوعات بقيمة 720 مليون دينار

‫قال ديوان المحاسبة اليوم الأحد إنه قام خلال شهر نوفمبر الماضي بدراسة وبحث 307 موضوعات ما بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة تقدر بنحو 720.14 مليون دينار كويتي «نحو 2.3 مليار دولار امريكي».‬

‫وأوضحت المدققة في ادارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية في الديوان سهام المطيري في تصريح صحفي ان «المحاسبة» ابدى رأيه بشأن 228 موضوعا بقيمة 632.3 مليون دينار «نحو 2.08 مليار دولار» بنسبة 74.2 في المئة من اجمالي الموضوعات قيد البحث خلال تلك الفترة.‬

‫وأضافت المطيري ان اعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها اسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة تقدر بنحو 725292 دينارا «نحو 2.3 مليون دولار» في نوفمبر الماضي.‬

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‫وذكرت ان الديوان قام برد 75 موضوعاً وهو ما يمثل نسبة 32.8 في المئة من الموضوعات الصادرة خلال تلك الفترة لأسباب عدة ابرزها عدم التزام الجهات بتعميم الديوان بشأن استيفاء كل اوراق الموضوعات المعروضة وكذلك عدم رد الجهات على استفسارات الديوان.‬

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‫ولفتت الى ان «المحاسبة» يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون انشائه رقم 30 لسنة 1964 لأن هذه الرقابة قادرة على منع اي مخالفات او اضرار قبل حدوثها.‬