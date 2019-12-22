وزير النفط: انعكاسات جيدة على اسعار النفط بعد قرار «أوبك» بخفض الإنتاج

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد الفاضل اليوم الاحد ان هناك انعكاسات جيدة على استقرار اسعار النفط بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» الاخير بخفض 500 الف برميل نفط يوميا اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

واوضح الفاضل في تصريح للصحفيين عقب ختام الاجتماع ال103 لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «اوابك» الذي تستضيفه الكويت اليوم الاحد ان البوادر الجيدة للعلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين والانعكاسات المهمة ل«بريكست» عوامل ادت لوجود استقرار في اسعار النفط العالمية.

وذكر انه عادة ما تشهد اسعار النفط في الربع الاول من كل عام انخفاض في اسعار النفط الا ان الدراسات والتوقعات تشير الى احتمالية استقرار اسعار النفط في الربعين الاول والثاني في العام المقبل.

واكد انه “لا يمكن لاي دولة او عدد من الدول ان تتحكم بأسعار النفط اذ ان العامل الرئيسي الذي يتحكم في تلك الاسعار هو سياسية العرض والطلب في الاسواق النفطية”.

وحول «المنطقة المقسومة» بين المملكة العربية السعودية والكويت افاد بأن “اللقاءات مازالت مستمرة مع الجانب السعودي” معربا عن امله “في الوصول الى اتفاق في القريب العاجل”.

وفيما يتعلق باتفاقية استيراد الغاز من العراق بين ان المرحلة الاولى من الاتفاقية انتهت بعد توقيع العقد الاستشاري مع العراق “وجاري حاليا عمل الدراسات التي ستقدم بعد الانتهاء منها للدولتين للبحث في آلية تنفيذها على ارض الواقع”.