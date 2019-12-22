«الاحصاء»: ارتفاع التضخم المحلي 1.59 بالمئة.. نوفمبر الماضي

اظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين «التضخم» بالكويت بنسبة 59ر1 بالمئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018 وذلك على اساس سنوي.

وقالت «الاحصاء» في نشرتها الشهرية عن الارقام القياسية لاسعار المستهلكين الصادرة اليوم الاحد ان معدل التضخم في الكويت استقر في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر اكتوبر السابق.

واضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الاولى «الاغذية والمشروبات» ارتفع في نوفمبر الماضي 04ر2 في المئة على اساس سنوي كما ارتفع مؤشر اسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» على اساس سنوي بنسبة 70ر1 المئة.

واوضحت ان مؤشر الارقام القياسية للمجموعة الثالثة «الكساء والملبوسات» ارتفع في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 27ر2 في المئة في حين انخفضت اسعار مجموعة «خدمات المسكن» بنسبة 86ر0 في المئة على اساس سنوي.

وذكرت ان معدل التضخم في المجموعة الخامسة «مفروشات منزلية» ارتفع على اساس سنوي بنسبة 88ر2 في المئة كما ارتفع مؤشر اسعار المجموعة السادسة «الصحة» بنسبة 82ر2 في المئة في وقت شهدت اسعار المجموعة السابعة «النقل» ارتفاعا بنسبة 42ر4 في المئة.

وبينت ان اسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بنسبة 23ر4 في المئة على اساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 31ر3 في المئة وارتفعت اسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بنسبة 86ر3 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس مستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس النمو او الانكماش الاقتصادي اذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.