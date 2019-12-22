بلدية العاصمة: تحرير 5 مخالفات.. وإزالة تعدي على أملاك الدولة

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة ممثلاً في النوبة “ج” بتنفيذ جولة ميدانية بعدة مناطق تضمنت إزالة تعديات على أملاك الدولة والتأكد من التزام المحلات بلائحة المحلات والإعلانات.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بالوكالة عبد الله اللنقاوي، أن الجولة الميدانية التى نفذها المفتشين بالنوبة “ج” أسفرت عن إزالة تعدي على أملاك الدولة بمنطقة السرة بعد انتهاء المدة القانونية للانذار.

وأشار اللنقاوي إلى أنه قد تم تحرير 5 مخالفات طبقا للائحة المحلات والإعلانات تضمنت عرض بضائع أمام المحل وفق المادة 17 بند 5 من اللائحة.

وأضاف أنه قد تم التعامل مع 7 شكاوي واردة عبر الخط الساخن للفريق “1855555”.