الحربي : نسعي إلى صقل الخبرات ورفع المهارات بـ«ابن سينا»

أكدت استشارية ورئيسة قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفي ابن سينا للتخصصات الطبية الدكتورة حنان الحربي أن المستشفي يسعي من خلال استضافة أطباء عالمين إلى صقل الخبرات ، ومواكبة احدث التقنيات لإعطاء تخدير آمن لحالات جراحة المخ والأعصاب للأطفال .

حاء ذلك في تصريح صحافي لها على هامش ورش العمل والمحاضرات التي تم تنظيمها بالتنسيق مع مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة حيث تمت استضافة الدكتور مايكل مرزوق رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفي ارنولد بلامر للأطفال في ولاية فلوريدا – أمريكا .وهو أيضا أستاذ مشارك بجامعة سنترال فلوريدا ..والذي قام بتحضير وتخدير لحالات سيجرى لها جراحة مخ وأعصاب علي درجة عاليه من الدقة والخطورة.

وأضافت أنه تم اختيار الحالات بالتعاون والتنسيق مع قسم جراحة المخ والأعصاب للاطفال في مستشفي ابن سينا ،مبينة انه لسلامة المرضي هناك بروتوكولات وترتيبات يجب اتباعها قبل وأثناء وبعد العملية لتفادي مخاطر التخدير المتوقعة وغير المتوقعة حسب المعايير والقياسات العالمية.

وكشفت ان زيارة الدكتور مايكل تعتبر هي الأولى التي يتم فيها زيارة طبيب تخدير أطفال عالمي للمستشفى ، وتمتد الي 4 أيام تتخللها محاضرات وورش عمل في مستشفي ابن سينا ، موضحة أن ورش العمل كانت في مجال “التخدير الموضعي” ، كما سيتم التنسيق مع مجلس أقسام التخدير لعمل محاضرة لاقسام التخدير علي مستوي القطاع الحكومي والخاص للاطلاع علي التطورات والتوصيات الحديثة في مجال التخدير لجراحات الأطفال ، مشيرة إلى أن استمرار استضافة أطباء عالميين في مستشفى ابن سينا سيحدث نقلة نوعية في الارتقاء بالخدمات .

وذكرت الحربي ان أطباء قسم التخدير علي درجة عالية من الخبرة والمهنية في مستشفي ابن سينا التخصصي ، والذي يقوم بتقديم خدمة التخدير لجميع الجراحات التخصصية الدقيقة .كجراحات الأطفال التي قد تصل الي اطفال حديثي الولادة وقد تصل أوزانهم الي اقل من 500 جرام كما يقدم خدماته لمرضي جراحة المخ والأعصاب وعمليات الحروق والتجميل والعيون وزراعة الأعضاء ..وأيضا لجراحات اليوم الواحد والاشعة.وايضا علاج الآلام المزمنة،

واختتمت الحربي حديثها بتوجيه الشكر لوزارة الصحة ورئيس مجلس أقسام التخدير الدكتور عبدالرحمن الرفاعي علي الدعم المتواصل والكبير في استضافة الكفاءات العالمية لصقل الخبرات والارتقاء بمستوي الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وضمان سلامة المرضي.

من جهته اكد الدكتور مايكل ان مستشفي ابن سينا به من الأطباء والمهنيين والفنيين من هم على درجة عالية من الخبرة حيث انهم يقومون بمجهود كبير ويمتلكون القدرة علي تخطي مخاطر التخدير حسب البروتوكلات العالمية .