معهد «دسمان للسكري» يفتتح أول أكاديمية للسمنة في الكويت

افتتح معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أكاديمية السمنة في الكويت. وهذه الأكاديمية، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للسمنة، تتيح أول برنامج في الكويت يقدم شهادة في “التحكم بالسمنة”.

حيث استضافت الكويت أكبر دورة تدريبية من نوعها من تنظيم الاتحاد العالمي للسمنة مسبقاً في شهر أبريل 2019 برئاسة رئيس الاتحاد العالمي للسمنة البروفيسورة دونا ريان والدكتورة إباء العزيري، الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي في معهد دسمان للسكري.

حيث لاقى البرنامج المدرسي للسمنة المعد من قبل المركز الإستراتيجي للتعليم المهني اهتمامًا غير مسبوق في الكويت، حيث استقطب أخصائيي الرعاية الصحية من جميع أنحاء الخليج الذين تبادلوا الأفكار والخبرات الجديدة للمساعدة في مكافحة مستويات السمنة المتزايدة في المنطقة. تعد الكويت الآن أول دولة في الخليج تقدم برنامجاً تدريبًا منظمًا في التحكم بالمسنة للخريجين المتخصصين بالرعاية الصحية من وزارة الصحة. هذه البرنامج عبارة عن دورة متخصصة ومتطورة للغاية يتم تقديمها على مدى ثلاثة أشهر مع التعليم المختلط والتدريب المشرف عليه، وذلك من ديسمبر 2019 حتى مارس 2020 من قبل الدكتورة إباء العزيري. واستقطب هذا البرنامج متحدثين عالميين ذوي شهرة عالمية.

وخلال الافتتاح ، ذكر الدكتور قيس الدويري، المدير العام لمعهد دسمان للسكري ، “أن المعهد فخور جداً بهذا الإنجاز، حيث أنه المعهد المرجعي في الكويت لبحوث السكري والعلاج والتوعية المجتمعية، والمعهد يواصل توجيه جهوده نحو تحقيق مهمته مع الاتحاد العالمي للسمنة من خلال إنشاء أكاديمية الكويت للسمنة، وهي مكرسة لتقديم أحدث ما في الإدارة الطبية للسمنة”.