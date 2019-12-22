الشيخ محمد العبدالله: دور جمعية «إعانة المرضى» الإنساني يكرس ماجبل عليه أهل الكويت

أشاد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بدور جمعية صندوق إعانة المرضى الإنساني في خدمة المرضى المحتاجين.

وقال العبدالله أثناء زيارته لموقع الجمعية في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، “لاشك أن دور الجمعية الإنساني يكرس ماجبل عليه أهل الكويت”، وقد أطلع على الدور الذي تقدمه الجمعية من جهود طبية وتوعوية لخدمة زوار القرية والخدمات التي تقدمها الجمعية للمرضى المعسرين.

كما زار ركن الجمعية المستشار بالديوان الأميري محمد أبو الحسن، موقع الجمعية وتم عمل الفحص الطبي له ولكافة أفراد أسرته الكريمة وأبدى أبو الحسن شكره وأثنى على الجهود والخدمات التي تقوم بها جمعية صندوق إعانة المرضى.

وفي وقت سابق، كان جناح الجمعية قد حظي بزيارة السفير السوداني وحرمه لموقع جمعية صندوق إعانة المرضى في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، وثمن دور الجمعية في بلاده وما يقدمه فرع السودان من خدمات طبية وصحية وإنسانية.