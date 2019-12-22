«نزاهة» توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الادارية المصرية

وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» اليوم الاحد مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الادارية المصرية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وقالت «نزاهة» في بيان صحفي ان المذكرة تأتي في مجال التعاون الثنائي بين حكومة الكويت ممثلة في «نزاهة» والحكومة المصرية ممثلة بهيئة الرقابة الادارية.

وذكرت ان التوقيع يأتي على خلفية سعي «نزاهة» نحو تحقيق اهدافها وممارسة اختصاصاتها وتعزيز تعاونها الثنائي مع الهيئات النظيرة لها في الدول الاخرى بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات الجيدة في شأن منع ومكافحة الفساد.

واكدت ان ذلك يواكب متطلبات تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الرامية في العديد من احكامها الى حث الدول الاطراف فيها على الارتباط فيما بينها بتفاهمات واتفاقيات ثنائية.

واشارت الى ان الجانبين اتفقا على تفعيل بنود ومحاور مذكرة التفاهم في اقرب فرصة ممكنة من خلال تبادل الزيارات والتجارب والممارسات الجيدة في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومنع ومكافحة الفساد.