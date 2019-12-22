«كي نت»: 357 مليون عملية دفع الكتروني بـ19 مليار دينار في 2019

قال رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات المصرفية الالية المشتركة «كي نت» محمد العثمان ان الشركة نفذت 5ر357 مليون عملية دفع الكتروني بقيمة 2ر19 مليار دينار كويتي «نحو 63 مليار دولار امريكي» خلال عام 2019 بنسبة نمو بلغت 14 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.

واوضح العثمان خلال الجمعية العمومية للشركة لسنتها المالية المنتهية في 31 اكتوبر الماضي ان «كي نت» نجحت في تشغيل وتفعيل نحو 70629 جهاز نقطة بيع بزيادة قدرها 16ر12 في المئة عن السنة الماضية.

واضاف ان حجم العمليات المنجزة عبر جهزة نقاط البيع بلغ 231 مليون عملية بقيمة 72ر9 مليار دينار «نحو 32 مليار دولار» بزيادة 16 في المئة عن السنة الماضية.

وذكر ان الشركة تقوم حاليا بتشغيل نحو 885 جهاز صراف آلي في السوق الكويتي ليتم من خلالها انجاز نحو 5ر73 مليون عملية بقيمة 89ر6 مليار دينار «نحو 7ر22 مليار دولار» بنسبة نمو بلغت 98ر2 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وحول عمليات الدفع الإلكتروني عبر الانترنت اوضح انها شهدت نموا بنسبة 8ر45 في المئة في 2019 مقارنة بالعام الماضي اذ بلغ عدد التجار والمواقع الالكترونية التي تقبل بوابة الدفع الالكتروني الخاصة ب«كي نت» نحو 1711 موقعا الكترونيا.

واشار الى تسجيل «كي نت» نحو 53 مليون عملية دفع الكترونية منجزة عبر الانترنت بمبلغ 6ر2 مليار دينار «نحو 5ر8 مليار دولار» خلال 2019.

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي للشركة عبد الله العجمي في كلمة مماثلة حرص «كي نت» على التنسيق مع البنوك لتوسعة دائرة استخدام خدمات الشركة بالنشاط المصرفي مشيرا الى طرح العديد من الخدمات والحلول الخاصة بالدفع الالكتروني في السوق المحلي خلال 2019.

واشار العجمي الى الدور التي تقوم به الشركة بالتعاون مع وزارة المالية في خدمة القطاع الحكومي عبر برنامج «تسديد» اذ قامت الشركة خلال 2019 بتحصيل نحو مليار دينار «نحو 3ر3 مليار دولار» للجهات الحكومية عبر قنوات الدفع الالكتروني المختلفة.

يذكر ان شركة الخدمات المصرفية الالية المشتركة «كي نت» تأسست عام 1992 بشراكة جميع البنوك المحلية لربط انظمة البنوك المحلية لتوفير جملة من الخدمات المصرفية بتفنيات متطورة.