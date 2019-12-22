«اوابك» تختار الكويتي علي بن سبت أميناً عامًا جديداً لها

اعلن مجلس وزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «اوابك» في اجتماعه ال103 المنعقد في البلاد اليوم اختيار مرشح الكويت علي بن السبت امينا عاما جديدا للمنظمة.

وقال وزير النفط البحريني الشيخ محمد الخليفة في تصريح صحفي اليوم الاحد عقب ختامه الاجتماع انه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجلس وزراء المنظمة في الكويت بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

وذكر الخليفة الذي يشغل ايضا منصب رئيس الدورة الحالية لمنظمة «اوابك» 2019 انه تم المصادقة على محضر الاجتماع الثاني بعد المئة لمجلس وزراء المنظمة علاوة على اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة «الامانة العامة والهيئة القضائية» لعام 2020.

وقال انه تم تعيين مكتب جديد مدققا لحسابات المنظمة «الامانة العامة والهيئة القضائية» لعام 2020.

واضاف انه قرر تكليف المكتب التنفيذي بتقديم خطة لتفعيل وتطوير دور المنظمة يتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء وقيام الامانة العامة بتقديم الدعم المطلوب للمكتب التنفيذي للقيام بمهامه خلال عام 2020.

واوضح انه قرر كذلك تمديد الفترة التي عهد خلالها لجمهورية العراق بالاشراف على معهد النفط العربي للتدريب لمدة سنتين اعتبارا من يناير 2020.

واشار الى ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ستتولى رئاسة الدورة المقبلة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة وذلك لمدة عام اعتبارا من اول يناير 2020.

واضاف ان الاجتماع استعرض عددا من المواضيع والدراسات التي تقوم بها الامانة العامة للمنظمة وكذلك دور المؤسسات المنبثقة عن المنظمة وجائرة الاوابك للبحث العلمي في مجالات النفط والغاز حيث تم حجب المركز الاول ومنح الجائرة المركز الثاني لبحث مقدم من مملكة البحرين.