«غرفة التجارة»: إنضمام الكويت للأسواق الناشئة يعزز موقعها الاستثماري

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان انضمام الكويت الى فئة الاسواق الناشئة ضمن مؤشر مورغان ستانلي «MSCI»

يعزز موقع الكويت على الخارطة العالمية للاستثمار.

واضاف الغانم في تصريح صحفي اليوم الاحد ان انضمام الكويت الى الاسواق الناشئة يفتح باب بورصة الكويت لاستقبال تدفقات غير نشطة يمكن ان تصل الى قرابه 5ر3 مليار دولار اضافة الى مبالغ قد تزيد على ذلك من التدفقات النشطة.

واشار الى ان انضمام الكويت الى فئة الاسواق الناشئة ضمن هذا المؤشر اعتبارا من مايو 2020 موضحا انه انجاز يعكس انفتاحا واسعا في البيئة الاستثمارية لدولة الكويت ويستند الى اصلاحات كثيرة شهدتها السوق الكويتية بوقت قياسي وبكفاءات وطنية عالية.

وبين الغانم ان الانجاز جاء في اطار الرؤية الاستراتيجية السامية لدولة الكويت كمركز تجاري ومالي واستثماري وعزز الامل بالقدرة على جعلها واقعا ملموسا.

وقال ان “مسؤولية النهوض بهذه المهمة تقع بالدرجة الاولى على هيئة اسواق المال وان مردود هذا النجاح سيصب من خلال بورصة الكويت مبينا ان الانجاز ليس مجرد ترقية للبورصة بل هو انجاز وطني بامتياز ينعكس ايجابا على الاقتصاد الكويتي ككل”.