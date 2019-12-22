«الوطني للثقافة» يفتتح معرض الكاريكاتير الرياضي الاول في الكويت

افتتح المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويتي اليوم الاحد معرض الكاريكاتير الرياضي الاول وذلك بالتعاون مع النادي العربي الرياضي وجمعية الكاريكاتير الكويتية بهدف تفعيل المشهد الثقافي والفني بالكويت.

واكد رئيس المجلس كامل العبدالجليل في كلمة بافتتاح المعرض الحرص على دعم ورعاية الفنانين من ابناء الكويت مشيدا بتميز حركة فن الكاريكاتير في البلاد.

وقال ان هذا المعرض يشكل محفلا فنيا يشارك فيه 26 فنانا يحاولون التعبير بأن الرياضة فن والفن رياضة.

واشار الى انه عندما يلتقي الفنان في نادي رياضي فإنه يقدم الابداع والعطاء الذي تجسده تلك المبادرة التي تحسب للنادي العربي الذي خرج عن المألوف وجاء بجمعية الكاريكاتير التي تحقق نجاحات متتالية وتصاعد في خدماتها وانشطتها المقررة ضمن اهدافها.

واوضح انه من واجب المجلس الوطني دعم وتشجيع الكوادر الفنية ليتمكنوا من الوصول الى درجات ارفع في هذا الفن الراقي الذي يستطيع ان يشخص القضايا ويبينها بكل وضوح بطريقة ساخرة ومؤثرة في النفس لكون فن الكاريكاتير مرآة لحال المجتمع.

من جانبه اعرب رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب في كلمة مماثلة عن سعادته بالشراكة مع القطاع الرياضي ممثلا بالنادي العربي.

وبين ثلاب ان دورهم كجمعية نفع عام مد يد التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وجمعيات النفع العام الاخرى لتسليط الضوء على القضايا المهمة بما يخدم المجتمع وذلك من خلال تقديم قوالب كاريكاتيرية ساخرة.

وذكر ان الكاريكاتير الرياضي له دور كبير في الصحافة الرياضية من خلال النقد اللاذع للمشاكل الرياضية لافتا الى أن له متابعون كثر الى جانب برامج وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين ان هذا المعرض الاستثنائي والختامي لأنشطة الجمعية لعام 2019 يضم أكثر من 25 فنان كاريكاتير من أعضاء الجمعية من رواد الحركة الكاريكاتيرية وجيل الشباب الصاعد يعرضون أكثر من 70 لوحة تجمع ما بين الكارتون والكومبكس والبورتريه ويسلط الضوء على مواضيع رياضية.

ولفت إلى ان المعرض يضم عددا من اللوحات للاعبين محليين ودوليين مرسومة بالطريقة التقليدية مشيرا إلى أن الفنان القدير عبد العزيز صادق من قطر هو ضيف شرف المعرض.

من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور في كلمة مماثلة ان المعرض يهدف الى نشر ودعم أعمال الفنانين المميزين بنشاط الرسم الكاريكاتيري عن طريق الأندية الرياضية الكويتية.

واضاف عاشور ان النادي العربي من أوائل الأندية الرياضية التي تحتوي أعمال الفنانين المشاركين في هذا المعرص مثمنا دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دعم مثل هذه المعارض الهادفة.

بدوره اعرب ضيف شرف المعرض فنان الكاريكاتير القطري عبدالعزيز صادق في كلمته عن بالغ سعادته للمشاركة في المعرض مثمنا دور النادي العربي على الاستضافة وتنظيم المعرض مبينا انها المرة الاولى التي يشارك بها في معرض بكاريكاتير رياضي.

واشاد صادق بحركة فن الكاريكاتير الكويتية التي يعود تاريخها لسنوات طويلة لافتا الى انه من اشد المعجبين بتلك الحركة في الكويت لاسيما بعد ان شهدت نشاطا ملحوظا على وسائل التواصل الاجتماعي التي ضمت مواهب كويتية وصلت الى الاحترافية في هذا المجال.

وقال انه على الرغم من قصر عمر جمعية الكاريكاتير الكويتية الا انها استطاعات ان تحقق انجازات غيرت بصمة فن الكاريكاتير في الكويت.