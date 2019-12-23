المنفوحي: أحكام قضائية لصالح البلدية بـ 5 ملايين دينار

ثمن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، النجاح الذي حققه الجهاز التنفيذي ممثلا في إدارة السلامة بمحافظتي الاحمدي والجهراء والادارة القانونية في إثبات تعدي شركات على أراضي الدولة بمساحات شاسعة وذلك بتحرير محاضر مخالفات من قبل الجهاز التنفيذي .

وأكد المنفوحي على أن الجهود التي بذلها الفريق القانوني المميز في الإدارة القانونية ببلدية الكويت في النزاع القضائي أمام محكمة الاستنئاف والتي توجت بصدور الأحكام القضائية النهائية لصالح بلدية الكويت في حكمين إستئنافيين أمس بإسترداد خمسة ملايين دينار كويتي كتعويض عن إستغلال أراضي على أملاك الدولة بمساحات مليون و 100 ألف متر مربع من قبل إحدي الشركات بمنطقتي الجليعة وميناء مبارك .

وكشف المنفوحي بأن هذا الإنجاز يأتي في أطار الخطوات الاصلاحية التى قام بها الجهاز التنفيذي لفرض هيبة القانون والجهود التى بذلها الفريق القانوني المميز بقيادة مدير الادارة القانونية المستشار رجعان الغريب.

وأوضح المنفوحي بأن الأحكام النهائية التى صدرت لصالح البلدية جاءت بفضل التعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي في أثبات المخالفات وتحرير المحاضر بها وفريق المحامين المميز في البلدية فى متابعة النزاع القضائي أمام المحاكم، مؤكدا على أن الحكم الأول قد جاء لصالح البلدية بالتعويض بــ 3.500 مليون دينار وذلك لقيام إحدى الشركات بإستغلال مساحة أرض على أملاك الدولة تقدر بمليون متر مربع بدون ترخيص بمنطقة الجليعة.

وأضاف المنفوحي بأن الحكم الثاني والذي صدر لصالح البلدية بالتعويض بــ1.500 مليون دينار كويتي لقيام أحدى الشركات بإستغلال مساحة 100 الف متر مربع بدون ترخيص بميناء مبارك على أملاك الدولة.

واختتم المنفوحي تصريحه قائلا بأن جهود الجهاز التنفيذي والادارة القانونية والتى تكللت بكسب خمسة ملايين دينار كتعويض عن استغلال اراضي أملاك الدولة بدون ترخيص يضاعف المسؤولية على الجهاز التنفيذي في البلدية لفرض هيبة القانون على المخالفين .

ومن جانبه أوضح المستشار المساعد بالاداره القانونيه فهد السميط لا تألو جهداً في متابعة قضايا التعدي على املاك الدوله بل انها تضع تلك الدعاوي من أولوياتها حفاظاً منها على المال العام انطلاقاً مما يمليه علينا ابتداء حب الوطن وانتهاءً لما قررته المواد القانونية ، مثنيا على الجهاز التنفيذي بالبلدية وعلى رأسهم مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي على ما بذلوه من جهد وتعاون اثمر عنه الاحكام الصادره بالتعويض.