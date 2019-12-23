سمو الأمير يعزي الرئيس الجزائري بوفاة نائب وزير الدفاع

بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي سائلا سموه الباري جل وعلا ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يبرقية تعزية مماثلة.