«الكهرباء» تشكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب حريق محطة العمرية

أعلن وكیل وزارة الكھرباء والماء المھندس محمد بوشھري عن تشكیل لجنة تحقیق للبحث في حادثة الحریق بمحطة التحویل الرئیسة في العمریة والذي نجم عنه انقطاع التیار الكھربائي في عدد من المناطق. وقال بوشھري في تصریح لـ اليوم إن وزیر النفط وزیر الكھرباء والماء الدكتور خالد الفاضل وجه بتشكیل لجنة التحقیق التي ستبحث في الحادث بكل تفاصیله الفنیة.

وأضاف ان مقدار فقد التیار بلغ 185 میجاواط ما تسبب بانقطاع الكھرباء في مناطق عدة موضحا ان الوزارة تعاملت مع الحادث بشكل سریع عبر الفرق الفنیة حیث تمت اعادة الكھرباء للمطار بعد نصف ساعة من الانقطاع.

وأكد عودة الكھرباء بعد ساعة من العطل الى عدد من المناطق باستثناء بعض القطع الذي استمر الانقطاع فیھا حتى صباح الیوم ما استدعى الى تغذیتھا بالمولدات الكھربائیة.

وأفاد بأنه لم ینتج عن الحادث أي اصابات بشریة واختصر على الأضرار المادیة مشیدا بجھود الادارة العامة للاطفاء حیث تعاملوا مع الحادث بحرفیة عالیة تم من خلالھا السیطرة على الحادث.

ودعا بوشھري الراغبین بتقدیم أی شكوى لشؤون المستھلكین الى الاتصال على الرقم 152 للتعامل مع شكواھم بشكل سریع.

وكانت المناطق التي تأثرت بانقطاع التیار الكھربائي ھي مطار الكویت الدولي والرحاب الرابیة واشبیلیة والعارضیة والرقعي والفروانیة والعمریة وجلیب الشیوخ والشویخ الصناعیة .

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