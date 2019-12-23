«الكهرباء» تشكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب حريق محطة العمرية

وأضاف ان مقدار فقد التیار بلغ 185 میجاواط ما تسبب بانقطاع الكھرباء في مناطق عدة موضحا ان الوزارة تعاملت مع الحادث بشكل سریع عبر الفرق الفنیة حیث تمت اعادة الكھرباء للمطار بعد نصف ساعة من الانقطاع.
وأكد عودة الكھرباء بعد ساعة من العطل الى عدد من المناطق باستثناء بعض القطع الذي استمر الانقطاع فیھا حتى صباح الیوم ما استدعى الى تغذیتھا بالمولدات الكھربائیة.
وأفاد بأنه لم ینتج عن الحادث أي اصابات بشریة واختصر على الأضرار المادیة مشیدا بجھود الادارة العامة للاطفاء حیث تعاملوا مع الحادث بحرفیة عالیة تم من خلالھا السیطرة على الحادث.
ودعا بوشھري الراغبین بتقدیم أی شكوى لشؤون المستھلكین الى الاتصال على الرقم 152 للتعامل مع شكواھم بشكل سریع.
وكانت المناطق التي تأثرت بانقطاع التیار الكھربائي ھي مطار الكویت الدولي والرحاب الرابیة واشبیلیة والعارضیة والرقعي والفروانیة والعمریة وجلیب الشیوخ والشویخ الصناعیة .
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