وزيرة الاسكان: حريصون على توفير السكن الملائم للمواطنين

اكدت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس الحرص على توفير السكن الملائم للمواطنين فضلا عن تسهيل جميع الاجراءات للحصول على خدمات بنك الائتمان الكويتي المعنية بهذا الشأن بايسر السبل.

وقالت الفارس في تصريح صحفي عقب جولة تفقدية لبنك الائتمان الكويتي اليوم الاثنين بحضور نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف ان تدشين الربط الالكتروني بين البنك والجهات ذات الصلة عام 2015 اغنى المواطن عن مراجعة البنك وجلب المستندات.

واستمعت الفارس خلال الجولة الى شرح تفصيلي حول اعمال البنك واستراتيجيته وخططه المستقبلية والاهداف التي يسعى لتحقيقها في المرحلة المقبلة سواء المتعلقة بخططه الانشائية والتمويلية او بخدماته الالكترونية والرقمية.

واوصت بضرورة تسويق الخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك للتسهيل على المواطنين وانجاز معاملاتهم بسهولة ويسر من خلال الربط الالكتروني مع الجهات ذات الصلة.