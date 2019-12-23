«البلدي» يوافق على تخصيص موقع لاقامة جامعة «ميونخ التقنية»

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم برئاسة اسامة العتيبى على طلب الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بتخصيص مساحة 150 الف متر مربع لاقامة جامعة ميونخ التقنية بين شمال الدائري السادس ومنطقة الصليبية السكنية.

واستخدم المجلس المادة «25» في احالة اقتراح بشأن تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بأنشطة واجهة شرق البحرية بزيادة عدد المحلات لتكون «2» لانشطة «مطعم وبقالة ومقصف ومستلزمات صيد والطيور واسماك الزينة».

ووافق المجلس على مقترح بلدية الكويت بتخصيص منطقة خدمات مستقبلية بمنطقة العبدلي الزراعية قطعة «6» ومن ضمنها موقع مسجد ومواقف سيارات لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية كما وافق على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالغاء قرار تخصيص موقع قسيمة استزراع سمكي واعادة تخصيصها الى الهيئة بمنطقة الصليبية.

ومن الطلبات التي وافق عليها المجلس طلب الهيئة العامة للصناعة بشأن توطين نشاط قص وقطع المعادن ضمن القسائم رقم «157-158» في سكراب جنوب امغرة كما وافق على طلب شركة المشروعات السياحية تغير نشاط المبنى القائم لادارة الصيانة الى مطعم بالواجهة البحرية بجوار مركز الخدمة.

كما وافق على اقتراح خاص بشأن لائحة التشوينات كما وافق على الكتاب المقدم من اتحاد العقارين بشأن طلب الموافقة على اعطاء حق الادارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات المتعددة الادوار في مختلف مناطق الكويت وتحفيز القطاع الخاص لبناء مواقف السيارات متعددة الادوار بالمشاركة مع الدولة.

وصادق المجلس على توصيات ورشة لجنة العاصمة والتي اوصت بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع المتعلقة بمحافظة العاصمة لتفادي العراقيل المستقبلية.

كما اوصت اللجنة بالتشديد على التزام البلدية بتطبيق الدراسات المرورية في جميع مشاريعها في مرحلة قبل واثناء التنفيذ اضافة لضرورة سرعة انجاز المشاريع الحيوية الخاصة بمحافظة العاصمة لتمكينها من تحويلها لوجهة سياحية معمارية وتاريخية متطورة.

ومن توصيات اللجنة التي وافق عليها المجلس ضرورة انشاء مساحات خضراء في العاصمة وضرورة المحافظة على المواقع والاسواق التراثية والتاريخية بالعاصمة والتنسيق المباشر مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.