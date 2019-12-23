سمو ولي العهد للوزراء السابقين: بالغ الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهود مضنية خلال فترة توليكم مناصبكم

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم كلا من سعد إبراهيم الخراز وزير الشؤون الاجتماعية السابق والدكتورة جنان محسن رمضان وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان السابق والدكتور حامد محمد العازمي وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق وفهد علي زايد الشعلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية السابق.

وقد أثنى سموه حفظه الله على جهودهم وإسهاماتهم في أداء مسؤولياتهم بكل تفان واخلاص معربا عن بالغ شكره وتقديره لما بذلوه من جهود مضنية خلال فترة توليهم مناصبهم الوزارية متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.