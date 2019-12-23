«الأوقاف» توقع 4 اتفاقيات لترتيب شؤون الحجاج لموسم الحج المقبل

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة م. فريد أسد عمادي 4 اتفاقيات لترتيبات شؤون حجاج دولة الكويت لموسم حج هذا العام 1441 في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبيّن العمادي، أن توقيع هذه الاتفاقيات مع وزارة الحج والمؤسسات المعنية بالحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة يهدف لترتيب شؤون حجاج دولة الكويت وتقديم أفضل الخدمات لهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ وصولهم للديار المقدسة إلى حين مغادرتهم إلى أرض الوطن.

وقد تم توقيع الإتفاقية الأساسية لترتيب شؤون حجاج دولة الكويت مع وزارة الحج حيث وقعها من الجانب السعودي نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط.

وحضر الإجتماع كلٌ من قنصل عام دولة الكويت في جدة وائل يوسف العنزي ،ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج ندباً محمد ناصر المطيري ومراقب شؤون الحج والعمرة سطام خالد المزين ورئيس قسم شؤون الحج عبدالله إياد البعيجان.

وأكد العمادي أن توقيع الإتفاقية الرئيسية لموسم حج هذا العام 1441 تم في وقت مبكر وكذلك كافة الاتفاقيات ليتسنى للوزارة الإستعداد لموسم الحج بوقت كافٍ وليتسنى للحملات الكويتية تقديم كافة الخدمات اللازمة لحجاج دولة الكويت بما يكفل راحة وسلامة الحجاج.

وبين العمادي أنه تم خلال الاجتماع مع وزارة الحج استعراض ماقدمته بعثة الحج الكويتية من خدمات لحجاج دولة الكويت في موسم الحج الماضي 1440 حيث لم تسجل أي ملاحظات على أدائها وتعاونها في التقيد بالتعليمات المنظمة لشؤون الحج بالمملكة العربية السعودية في موسم الحج العام الماضي والمواسم السابقة.

كما تم تقديم عدة طلبات للجانب السعودي كلها تصب في مصلحة الحجاج وحملات الحج الكويتية ومن أهمها زيادة عدد الحجاج وسهولة وصول الحجاج لمشعر عرفات واعتماد مطار الطائف كمنفذ رسمي لاستقبال الحجاج والموافقة على حج المقيمين بصورة غير قانونية وكذلك أداؤهم العمرة وغيرها من الطلبات.

وقد أشاد العمادي خلال الإجتماع بما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات جليلة وما تسخره من إمكانات مادية وبشرية ضخمة وما تنفذه من مشاريع ضخمة لتطوير الخدمات وزيادة الطاقة الإستعابية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها ومنافذ قدوم الحجاج الجوية والبرية والبحرية بهدف تقديم أقصى درجات الرعاية والراحة والسلامة والأمن لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج بشكل عام وحجاج دولة الكويت على وجه الخصوص.

من جانبه أشاد نائب وزير الحج د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات الإجتماعية والدينيه والسياسية والتنموية والإقتصادية مؤكداً أن النجاح الذي تحقق خلال موسم الحج الماضي ١٤٤٠ لم يأتِ إلا بفضل الله ثم تضافر الجهود من كافة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال الحج بالمملكة العربية السعودية وبعثات الحج وقد كان لبعثة الحج الكويتية الأثر الإيجابي الكبير في ما قدمته من خدمات ورعاية لحجاج دولة الكويت سواء في مجال « الإسكان أو النقل أو الإعاشة » إلى جانب ما لمسته الجهات المعنية ببرنامج تفويج الحجاج بوزارة الحج والعمرة من تفهم وتعاون حجاج دولة الكويت في جميع مراحل التفويج خلال موسم حج العام الماضي ١٤٤٠.

وأوضح العمادي بأنه تم توقيع اتفاقيات وعقد اجتماعات ولقاءات مع المسؤلين في الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك لتوفير كافة الخدمات لحجاج دولة الكويت، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات مماثلة مع مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية لتقديم الخدمات الإضافية والتحسينية لحجاج في المشاعر المقدسة وتشييد أحدث الخيام وفق نظام الأوروبي المعتمد من الدفاع المدني السعودي الى جانب اتفاقية مع مكتب الوكلاء الموحد لتسهيل اجراءات وصول الحجاج في مطار الحجاج وتقديم الخدمات اللازمه لهم بحيث يتم تسريع اجراءات دخول المطار ومن ثم انتقال الحجاج إلى مسكنهم بأسرع وقت ممكن، واتفاقية أخرى مع مكتب الأدلاء في المدينة المنورة لترتيب شؤون الحجاج في المدينة المنورة وتقديم كافة التسهيلات لهم أثناء تواجدهم في المدينة.

وختم عمادي بسؤال الله عز وجل أن يكون موسم حج هذا العام ميسراً للحجاج وأن يؤدوا مناسكهم على أكمل وجه.