“الصحة” تكرم المبادرات الرائدة في مجال سلامة المرضى

كرمت وزارة الصحة الكويتية متمثلة في إدارة الجودة والاعتماد اليوم الاثنين المبادرات الرائدة في مجال سلامة المرضى بالمؤسسات الصحية عبر جائزة نجمة السلامة لعام 2019.

‏وقال الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة في الوزارة الدكتور محمد الخشتي في كلمة له بالمناسبة ان هذا التكريم يأتي إيمانا بأهمية الدور الكبير الذي يقوم به مقدمو الخدمات الصحية من المشاركين بدعم برامج السلامة بالمؤسسات الصحية.

ومن جانبها اوضحت مديرة مستشفى الفروانية الدكتورة رفعة الرشيدي انه تم تكريم المستشفى لحصولها على نجمتين للسلامة لتميزها في تطبيق مشروعين لتحسين سلامة المرضى.

واضافت الرشيدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان «الفروانية» هو المستشفى الوحيد الذي احرز نجمتين في آن واحد ومنها نجمة السلامة الاولى عن مشروع «تحسين مخرجات سلامة المرضى عن طريق القضاء على الاسرة الزائدة بالاجنحة بقسم الباطنية».

وقالت ان هذا المشروع نجح في تخفيض عدد الاسرة الاضافية الى 80 بالمئة مشيرة الى ان ذلك انعكس على نسبة رضا المستفيدين المنومين بالاجنحة ونسب العدوى المكتسبة من المستشفى حيث انخفضت الى 2 بالمئة خلال العام الجاري.

وحول النجمة الثانية افادت ان المستشفى احرزها عن مشروع «قيام وحدة طوارئ الاطفال بتنفيذ الاستراتيجيات القائمة على الادلة وتفعيل وحده الاقامة المتوسطة حتى 8 ساعات».

وبينت ان هذا المشروع ساهم بتحسين سلامة المرضى وتقديم رعاية صحية جيدة ما انعكس على تقليل اعداد المرضى المنومين بأجنحه الاطفال وعلاج الكثير من مرضى الربو والنزلات المعوية والالتهابات الشعبية بوحدة الاقامة متوسطة المدة بدلا من دخولهم الاجنحة.

وألمحت الى ان ذلك يمثل الاستخدام الامثل للموارد المتاحة مبينة ان هذا النجاح يعكس تضافر جهود العاملين والعمل بروح الفريق والتفاني في تحسين جودة وسلامة الخدمات المقدمة.

واشارت الى ان مستشفى الفروانية يتميز بعزمه المتواصل على النهوض والارتقاء بجودة الخدمات الطبية وارضاء المستفيدين من خلال تطبيق كل ما هو حديث وذي منهجية علمية فيما يخص الجودة وتحسين الخدمات المقدمة.

واعتبرت ان ذلك ينبعث من رغبة في تحقيق رؤية المستشفى بأن يصبح مركزا رائدا متميزا في تقديم الخدمات الصحية اقليميا والذي يعكس دوره في خدمة مؤسسات الدولة للارتقاء بدولة الكويت الحبيبة.

من جانبه قال رئيس وحدة طوارئ الأطفال في مستشفى الفروانية الدكتور مشعل العنزي في تصريح مماثل ل انه منذ انضمامه للمستشفى قبل نحو سنة تم استحداث سياسات علاجية في الوحدة تستهدف سلامة المريض وتحسين جودة الخدمة المقدمة له.

واضاف العنزي ان هذه السياسات ادت الى تخفيض التنويم في اجنحة الاطفال بنسبة تقارب 50 بالمئة وذلك بتفعيل الملاحظة متوسطة المدة التي تمتد كحد اقصى 8 ساعات والتي يتم فيها علاج حالات الربو والتهاب الشعب الهوائية وحالات التسمم الدوائي والحساسية المفرطة والنزلات المعوية والتشنجات والتسمم الجرثومي.

وافاد ان هذا يتم وفقا للبروتوكولات المعتمدة عالميا وذلك بادخال العديد من الادوية والفحوصات المستحدثة والتي ساعدت في الوصول لسرعة التشخيص وتقديم العلاج بشكل عاجل لأستقرار الحالات المرضية.

وذكر ان متابعة المريض تتم بشكل دقيق ومستمر اثناء فترة تلقيه العلاج في الملاحظة وانه في حالة تحسنه وخروجه يتم اعطاء المريض موعدا للمتابعة بحسب الحالة سواء مع الطبيب الاخصائي المناوب بعد 24 ساعة الى 48 ساعة او مع استشاريي الطوارئ او موعدا عاجل في العيادات الخارجية للاطفال مع اعطائه الارشادات اللازمة والعلاج.

وحول التعليم الطبي والمهني المستمر اكد انه يتم تنظيم اليوم الاكاديمي بشكل دوري كل اسبوعين للطاقم الطبي في وحدة طوارئ الاطفال منذ العام الاكاديمي الماضي ويتم فيه تقديم العديد من المحاضرات ومناقشة آخر المستجدات.

واشار الى انه تم ايضا اعتماد وحدة طوارئ الاطفال في المستشفى كمركز تدريب لأطباء البورد الكويتي في تخصصات طب الاطفال وطب الطوارئ ابتداء من العام الاكاديمي الحالي.

وافاد انه “بجهود الطاقم الطبي والتمريضي حصلنا على جائزة النجمة وذلك بدعم مباشر من رئيس قسم الاطفال الدكتورة حصة الكندري ومن ادارة المستشفى المتمثلة في مديرة المستشفى الدكتورة رفعة الرشيدي ونائب المدير الدكتور محمد الرشيدي واقسام المستشفى الاخرى”.

واعرب العنزي عن شكره لوزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح والوكيل المساعد لشؤون الجودة والتطويرالدكتور محمد الخشتي على رعايتهما وجهودهما.

وشدد على ان هذا التكريم يأتي إيمانا من الوزارة بأهمية الدور الذي يقوم به مقدمو الخدمات الصحية المشاركون في دعم برامج السلامة بالمؤسسات الصحية فضلا عن خلق روح ومناخ التنافس الايجابي في مجال السلامة بين العاملين والمؤسسات الصحية واستخدام الجائزة كأداة لنقل التجارب والخبرات المتميزة.

يذكر ان احتفالية نجمة السلامة تقام سنويا منذ عام 2014 من قبل ادارة الجودة والاعتماد لتكريم الفرق المتميزة التى اثبتت مشاركتها والتزامها ببرامج السلامة بالمؤسسات الصحية واظهرت الأداء العالي والمتفوق لتحسين جودة وسلامة الخدمات.