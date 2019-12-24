مودييز ترفع النظرة المستقبلية لبنك وربة إلى «إيجابية»

• التقديرات العالمية تزيد مسؤوليتنا بالحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

• ” بنك وربة” لديه فريق إداري متخصص يتمتع بخبرات عالية في الخدمات المصرفية.

• الإبداع والابتكار وخدمة العملاء المميزة طريق البنك للمحافظة على نجاحاته.

أعلن بنك وربة أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، قامت بتثبيت تصنيفه الائتماني ، عند مستوى “Baa2″، وأنها غيرت النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية.

وذكر البنك في بيان صحافي أن وكالة ” موديز ” قامت أيضاً بتثبيت تصنيف الودائع قصيرة الأجل عند مستوى “Prime-2″،وتقييم المخاطر للطرف المقابل طويل وقصير الأجل عند “Baa1«cr»/‏‏P-2«cr»”، بالإضافة إلى التقييم الائتماني الأساسي «BCA» عند مستوى «ba3».

وأوضح البنك أن وكالة ” موديز” غيرت النظرة المستقبلية له من ” مستقرة ” إلى “إيجابية” ، مضيفا أن تغير نظرة الوكالة من ” مستقرة ” إلى ” إيجابية” يعكس توقعاتها بتحسن ربحية البنك على مدار الأشهر الـ12 والـ18 المقبلة، وتحسن كفاية رأس المال، بالإضافة إلى التوقعات بأن يبقى ذلك مستقراً، لاسيما مع تحسن الربحية، واعتدال نمو الأصول.

وكما أكدت وكالة ” موديز ” أن تثبيت التصنيف يعكس السيولة الجيدة للبنك، وجودة الأصول التي تتم إدارتها عبر التركزات الكبيرة في كلا جانبي الميزانية، مشيرة إلى إمكانية ترقية تصنيف البنك، في حالة تحسن الربحية، و الزيادة أو الحفاظ على رأس المال مقارنة بالمستويات الحالية، وبالنظر إلى التوقعات الإيجابية فلا يوجد أي ضغط يدعو إلى تخفيض تصنيف ” بنك وربة”

وفي معرض تعليقه على تصنيفات وكالة ” موديز ” الإيجابية لبنك وربة، قال الرئيس التنفيذي في البنك شاهين حمد الغانم نحن فخورون بتثبت تصنيفات بنك وربة الائتمانية من أعرق وكالة للتصنيف الائتماني على مستوى العالم، وهي وكالة ” موديز ” ، وسبقه تثبيت تصنيفات البنك الائتمانية من وكالة ” فيتش ” ، الأمر الذي يؤكد التنفيذ الفاعل لاستراتيجية البنك، الموضوعة مع ارتفاع إيراداته، وتحقيقه أفضل نسبة نمو في الأرباح في القطاع المصرفي الكويتي، مع نهاية الشهور التسعة الاولى من العام الجاري ٢٠١٩.

وأشاد الغانم بنموذج أعمال بنك وربة في السوق المحلي من خلال طرحه خدمات ومنتجات تكنولوجية فريدة من نوعها أثبتت جدارتها ونجاحها، ونالت ثقة العملاء بل ساعدت على استقطاب المزيد من العملاء في ظل المنافسة القوية بين البنوك المحلية، مشيرا إلى أن البنك لديه فريقا إداريا متخصصا يتمتع بخبرات عالية في مجال الخدمات المصرفية.

وأشار الغانم إلى أن التصنيفات الائتمانية التي حصدها بنك وربة من الوكالات العالمية، أكدت أن الأهداف الاستراتيجية لبنك وربة أثبتت اتساقها واستدامتها، وأن إدارة البنك أظهرت سجلا فعالا في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

واختتم الغانم تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذه التقديرات العالمية تلقى على عاتقنا كإدارة تنفيذية المزيد من المسؤوليات بالحفاظ على مستويات الخدمة المميزة التى نقدمها للعملاء، مؤكدا أن الإبداع والابتكار وخدمة العملاء المميزة طريق البنك للمحافظة على نجاحاته”.