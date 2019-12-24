«هيئة الشباب»: بدأنا خطة صيانة جذرية وتطويرية للمراكز الشبابية

اعلن مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري ان الهيئة بدأت بتنفيذ خطة صيانة جذرية وتطويرية لمرافق المراكز الشبابية وبيوت الشباب التابعة لها اذ تم البدء بمركز شباب الشامية على ان تتبعه باقي المنشآت وفقا لحالتها.

وقال المطيري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان هذا التوجه يأتي بهدف جعل هذه المرافق اكثر موائمة لمتطلبات الشباب العصرية ورغباتهم ولتكون جاذبة للشباب والاسر على حد سواء.

واضاف ان هذه الخطوة تأتي كمرحلة ثانية في خطة تطوير المراكز بعد ان انتهت الهيئة بالفعل من عمل صيانة تشغيلية للمرافق الموجودة بالاصل بالمراكز مثل الملاعب وحمام السباحة والمباني الادارية وقاعات رواد الاعمال والتدريب وغيرها.

واشار المطيري الى ان ابرز التطويرات الجديدة هي انشاء ممشى عصري لمحبي رياصة المشي ومكان خاص لممارسي الدراجات الهوائية اضافة الى انشاء قاعات مجهزة بالكامل ومتعددة الاستخدام لاعضاء المراكز.

وحول تطوير مركز شباب الشامية قال المطيري انه سيتم تطوير المحمية الزراعية البيئية في المركز والتي تعد معيارا اساسيا من معايير تصنيف المدن الصحية فضلا عن اسباغ الناحية الجمالية لكل مرافق المركز متوقعا ان تكون هذه الاعمال جاهزة بعد حوالي شهر من الان.

ولفت الى ان هدف هذا التطوير هو جعل المراكز الشبابية ملتقى وتجمع للاسر اذ بامكان الشاب ممارسة نشاطاته وهواياته المفضلة سواء الرياضية او الاجتماعية او الثقافية او التكنولوجية في الملاعب والساحات والقاعات المعدة والمجهزة والمطورة لممارسة تلك الانشطة.

واوضح ان الشباب يمكنهم ايضا الاستفادة من البرامج التدريبية في قاعة رواد الاعمال كما ان ولي الامر يمكنه ممارسة نشاطه المفضل في مختلف مرافق المركز المطورة مشددا على ان هذه الجهود تأتي تنفيذا لاستراتيجية الهيئة في تمكين الشباب من ممارسة انشطتهم وبرامجهم في مختلف المجالات في المراكز بأمان ومتعة بما يعود بالنفع عليهم صحيا ونفسيا واجتماعيا.