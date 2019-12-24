طيران الإمارات تشارك بطائرة A380 في معرض الكويت للطيران

أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها ستشارك في معرض الكويت للطيران 2020. وسوف تعرض الناقلة إحدى طائراتها الإيرباص A380 يوم 15 يناير 2020، حيث ستوفر أمام زوار المعرض الفرصة للقيام بجولة داخل الطائرة العملاقة، والاطلاع على منتجاتها الفريدة في جميع الدرجات، بما في ذلك الصالون الجوي بحلته الجديدة.

وتستقطب طائرة الإمارات الإيرباص A380 في كل مناسبة حشود المعجبين من العاملين في الصناعة والجمهور. ويرتسم على جانبي هيكل الطائرة التي ستشارك في معرض الكويت للطيران، شعار معرض إكسبو 2020 دبي باللون الأزرق، رمز “التنقل” أحد مواضيع المعرض، الذي سيقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا من 20 أكتوبر «تشرين الأول» 2020 وحتى 10 أبريل «نيسان» 2021.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا: “نفخر بالمشاركة في معرض الكويت للطيران 2020، الذي سيرحب بالجمهور والعاملين في صناعة الطيران. ويجسد شعار معرض إكسبو 2020 دبي على جانبي هيكل طائرتنا A380 خلال المعرض، باللون الأزرق الذي يرمز إلى موضوع التنقل، مساهمتنا والتزامنا القوي نحو قطاع النقل الجوي في الكويت، الذي يشهد استثمارات ضخمة في مشاريع التطوير لخدمة النمو المستقبلي. كما يسلط الضوء على أهمية التواصل والنقل الجوي في تسهيل التجارة والسياحة وتعزيز العلاقات الأخوية القوية التي تربط بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

يذكر أن طيران الإمارات بدأت خدمة الكويت منذ 30 عاماً، وتشغل الآن 6 رحلات يومياً بين الكويت ودبي، ما يوفر للمسافرين من رجال الأعمال والسياح إمكانية الاختيار ومواصلة السفر بسهولة ويسر من وإلى أكثر من 150 وجهة عالمية. كما تشغل الناقلة أحدث طائراتها على خط إلى الكويت، بما في ذلك البوينج 777-300ER المزودة بأجنحة الدرجة الأولى Game Changer المغلقة بالكامل.

وتتوقع طيران الإمارات أن تحظى طائرتها A380 بإقبال كبير من زوار معرض الكويت للطيران 2020. وتوفر الطائرة 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و429 مقعداً مريحاً مع مساحات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية. وسوف تأخذ الجولة زوار إيرباص الإمارات A380 عبر طابقي الطائرة، وتمنحهم فرصة الاطلاع على منتجاتها وتجهيزاتها الطائرة التي توفر تجربة سفر متميزة، بما في ذلك حمام الشاور سبا في الدرجة الأولى والصالون الجوي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها الإيرباص A380 إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم، ويضم أسطولها الآن 115 طائرة من هذا الطراز.