سمو الأمير يستقبل وزير الطاقة السعودي.. وعائلتي «الطبطبائي» و«الدوسري»

استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح اليوم وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

كما استقبل سموه النائب العام المستشار ضرار العسعوسي؛ حيث قدم لسموه المحامي العام المستشار فهد حمد العتيقي وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

واستقبل سموه عائلة الطبطبائي الكرام كلا من الدكتور هاشم الطبطبائي والدكتور وليد الطبطبائي ورشيد يوسف الطبطبائي ومساعد وليد الطبطبائي.

وأعربوا عن جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم على تفضل سموه بإصدار العفو الأميري عن ابنهم الدكتور وليد مساعد الطبطبائي.

كما استقبل سموه عائلة الدوسري الكرام كلا من عبدالله حسيان الدوسري ومبارك حسيان الدوسري ومحمد نايف حسيان الدوسري وعبدالعزيز نايف حسيان الدوسري وعبدالرحمن نايف حسيان الدوسري.

وقدموا جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم لسموه على تفضله في اصدار العفو الاميري عن ابنهم محمد نايف حسيان الدوسري.