وزارة التجارة تضيف 9 أنشطة للتصنيف الخليجي

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارین أضافت بموجبھما تسعة أنشطة تجاریة ضمن الدلیل الموحد لتصنیف الأنشطة الاقتصادیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.

وقالت الوزارة في بیان صحفي اليوم إن القرار الأول الذي حمل رقم «444» تضمن نشاطًا واحدًا لبیع المعدات الریاضیة «القوس والسھم» وسیخضع لرقابة وزارة الداخلیة.

وأوضحت أن القرار الثاني الذي حمل رقم «445» تضمن إضافة ثمانیة أنشطة تجاریة منھا نشاط تصمیم وبناء وتشغیل المشاریع بنظام «بي بي بي» وسیخضع لرقابة ھیئة مشروعات الشراكة بین القطاعین العام والخاص ونشاط لخدمات حفظ وإتلاف المستندات.

وذكرت أن القرار تضمن إضافة خمسة أنشطة تتعلق بأعمال البنیة التحتیة للخدمات البترولیة لآبار وأنابیب ومضخات النفط والغاز وستخضع جمیعھا لرقابة وزارة النفط فضلًا عن إضافة نشاط إنتاج وتعبئة اللحوم الطازجة وسیخضع لرقابة الھیئة العامة للصناعة.