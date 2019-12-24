‫«التربية»: مستعدون لاختبارات الفترة الأولى لطلبة الصف الـ 12‬

‫أكدت وزارة التربية استعدادها التام لاستقبال طلبة الصف الـ 12 بقسميه العلمي والأدبي، الأحد المقبل، لأداء اختبارات الفترة الدراسية الأولى حرصا منها على توفير أفضل الأجواء للطلبة.‬

‫وقال الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان في تصريح صحافي عقب اجتماعه بمدراء عموم المناطق التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية، اليوم الثلاثاء، انه تمت مناقشة استعدادات المناطق التعليمية لاختبارات الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الـ 12 وحصر أعداد اللجان البالغة 167 لجنة، اضافة إلى توزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان وآلية استلام وتسليم الاختبارات.‬

‫ودعا السلطان مدراء عموم المناطق التعليمية ضرورة الاجتماع مع رؤساء اللجان في المدارس لتوضيح آلية العمل واختيار الملاحظين بدقة، لافتا الى ان اجتماعه مع موجهي عموم المواد الدراسية كان للتباحث حول مقترح إعادة هيكلة التوجيه الفني بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.‬

‫وشدد السلطان خلال الاجتماع على ضرورة الاستعداد الكامل لفترة الاختبارات، داعيا موجهي العموم الى ضرورة التجاوب والرد السريع على أي ملاحظات أو استفسارات قد ترد أثناء الاختبار.‬

‫وأكد حرص قطاع التعليم العام على تسكين الوظائف الشاغرة فئة موجه وموجه أول ببداية الفصل الدراسي الثاني، كما تم التأكيد على أن تكون عملية التصحيح متوافقة مع نماذج الاجابة المعتمدة بما يحقق المصلحة العامة للطلاب والطالبات، متمنيا النجاح والتوفيق للجميع.‬