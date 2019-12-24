سمو الأمير يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا حادث سقوط حافلة للركاب

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط حافلة للركاب في أحد الأودية جنوبي جزيرة سومطرة الإندونيسية والذي أودى بحياة العشرات من ركابها وإصابة العديد منهم سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط حافلة الركاب في أحد الأودية جنوبي جزيرة سومطرة الإندونيسية راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.