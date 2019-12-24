الرئيس الغانم يهنئ بن سبت لاختياره أميناً عاماً لـ”أوابك”

بعث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء ببرقية الى علي بن سبت عبر فيها عن خالص تهنئته بمناسبة اختياره أمينا عاما لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» وذلك خلال اجتماع المنظمة ال103 المنعقد مؤخرا في الكويت.

واعرب الغانم عن ثقته بقدرة بن سبت في إدارة شؤون المنظمة العربية بكل مهنية واقتدار لما فيه صالح الدول الأعضاء.