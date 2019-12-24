بدء فرش الأسفلت في جنوب عبدالله المبارك

كشف مصدر مسؤول عن بدء أعمال فرش الأسفلت في مشروع جنوب عبدالله المبارك، موضحاً أن نسب الإنجاز الخاصة بتنفيذ أعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات البنية التحتية لـ3260 قسيمة تقارب الـ%70.

وأكد المصدر أن البدء في تنفيذ فرش الأسفلت سيساهم في تسريع إنجاز الجدول الزمني للمشروع المتوقع الانتهاء منه تعاقدياً في بداية أبريل المقبل.

وتأكيداً لما نشرته القبس أمس حول التغيرات الواردة في مواعيد تسليم 31500 قسيمة في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، م. ابراهيم الناشي، أن «السكنية» تصدر كتباً رسمية إلى جميع جهات الدولة بأعداد القسائم السكنية ومواعيد تسليمها، لتأخذ تلك الجهات الاستعدادات اللازمة، وليجري تخصيص الميزانيات والخطط لتوفير احتياجات مستفيدي الرعاية السكنية وفق تدرج مراحل الإنجاز في المشاريع الإسكانية.

وقال الناشي إن الكتاب الموجه الى وزارة التجارة والصناعة يأتي بغرض قيام الوزارة بعمل التجهيزات، سواء ميزانيات أو أي إجراءات لازمة فيما يخص المواد المدعومة، وأي مواضيع متعلقة بالوزارة.

وأوضح أن مواعيد التسليم الوارد ذكرها في كتاب المؤسسة هي وفق المواعيد المحددة تعاقدياً لمراحل عقود التنفيذ في تاريخ معاصر لإصدار ذلك الكتاب، مشيراً الى أن التاريخ الفعلي لتسليم القسائم الى المواطنين يعتمد على كثير من العوامل، التي من ضمنها فترات عمل المقاولين المنفذين، والجداول الزمنية الفعلية لها وفق طبيعة كل مشروع.

مصدر الخبر: القبس