«الخطوط الكويتية» تكرّم عدداً من موظفي «الهندسة» القدامى

أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية حفل وداعي لعدد من موظفيها القدامى في دائرة الهندسة، حيث قامت الشركة بتكريمهم على الفترة التي قضوها في خدمة الشركة والتي استمرت لأربعون عاماً، هذا وكرم مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن/ عبدالحليم زيدان، ومدير دائرة الهندسة المهندس/ فيصل العازمي الموظفين من خلال حفل أسري جمع عدداً من موظفي دائرة الهندسة.

وفي هذا الشأن، قال مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن/ عبدالحليم زيدان أن تلك المبادرة الطيبة تأتي في إطار حرص شركة الخطوط الجوية الكويتية المتواصل والدؤوب بالاهتمام بموظفيها الاوفياء، مشيراً إلى أن موظفي دائرة الهندسة اجتمعوا اليوم لابداء المشاعر والوفاء والشكر والامتنان لكل شخص شارك في بناء هذه الشركة الرائدة، مبيناً في الوقت ذاته أن ذلك كان مجرد رد لجزء بسيط من مساهمات وانجازات هؤلاء الموظفين الذين عملوا بجد وإخلاص على مدار ال40 عاماً مضت.

وأضاف الكابتن/ زيدان: “في السنوات الاولى من انطلاق الخطوط الجوية الكويتية كان تواجد غير الكويتيين بشكل كبير وكانت الحاجة ملحة وضرورية في تلك الفترة لأيدٍ عاملة ماهرة من الخارج لقيام الشركة، وهؤلاء المهندسين ساهموا بتدريب وتأهيل لا يقل عن 90 % من المهندسين المتواجدين حالياً بالشركة كما عملوا على تأكيد وصول المهندسين الجدد للمستوى الفني المهني المطلوب الذي يخدم الشركة بالكامل مع صقل مهاراتهم الذاتية في كيفية صيانة الطائرات”.

واختتم زيدان تصريحه بالقول: “نشكر دائرة الهندسة على تلك المبادرة ونشكر الموظفين أيضاً الذين ساهموا في بناء الشركة في البدايات الاولى لها، وليس بغريب على الخطوط الجوية الكويتية أن تستذكر أعمال منتسبيها مثل هذه العادة الجميلة بين دوائر الشركة حيث أن ذلك الاهتمام نابعاً أيضاً من الادارة العليا في الشركة ويتقدمهم رئيس مجلس الادارة السيد / يوسف الجاسم والادارة التنفيذية الذين يحرصون كل الحرص على تكريم موظفيها الذين عاشوا بين جدران الكويتية كأنها بيتهم الثاني، علاوة على ذلك فإن الشركة تعمل جاهداً على أن تكون في مصاف شركات الطيران الاولى كما نأمل من موظفي الشركة أن يستمروا بالنهج الذي يسيرون عليه بالعمل كفريق واحد لبناء هذه الشركة والعمل على تقدمها وازدهارها”.

من جانبه، قال مدير دائرة الهندسة المهندس/ فيصل العازمي: “يشرفنا أن نقوم بتوديع 4 من موظفي دائرة الهندسة الأكفاء الذين نفخر بهم حيث قاموا على مدار 40 عاماً بتدريب عدد كبير من الموظفين سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين ورفعوا من المستوى المهني لهم كما قدموا كل ما لديهم لتوجيهنا في الامور التي تختص بهندسة الطيران لذا أتقدم لهم اليوم بالشكر الجزيل على ما بذلوه من جهود حثيثة في خدمة الخطوط الجوية الكويتية طوال الأربعة عقود الماضية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد في حياتهم لما بعد التقاعد، كما أتقدم بوافر الشكر لرئيس مجلس الادارة السيد/ يوسف عبدالحميد الجاسم والرئيس التنفيذي المهندس/ كامل العوضي لاتاحة الفرصة لنا لتكريم هؤلاء الموظفين الاوفياء”.