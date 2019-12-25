البلدية: توزيع 140399 حاوية مختلفة الأحجام في جميع المحافظات

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن إنتهاء فترة المهلة التي حددتها البلدية بستين يوما لبقاء حاويات النظافة للشركات المنتهية عقدها مع البلدية لضمان سلاسة تسليم وتسلم الشركات الجديدة لبدء أعمالها في عمليات التنظيف، مشيرة إلى أن إدارات النظافة بجميع المحافظات قامت بتوزيع 140399 حاوية مختلفة الأحجام.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج أنه قد تم توزيع 34565 حاويه مختلفة الأحجام بجميع مناطق المحافظة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه قد تم توزيع 8065 حاويه سعة 1100، وتوزيع 26500 حاويه سعة 240.

وبدوره، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي فيص العتيبي أنه قد تم توزيع 30601 حاوية مختلفة الأحجام تضمنت توزيع 2635 حاوية سعة 1100، توزيع 27250 حاويه سعة 240 ، 716 حاويه سعة 5م3.

ومن جانبه، كشف مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ملفي الحوالي أنه قد تم توزيع 4150 حاوية مختلفة الأحجام اشتملت على توزيع 150 حاويه سعة 1100، توزيع 4000 حاويه 240 سعة.

ومن ناحيته، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء فهد القريفه إنه قد تم توزيع 19395 حاوية مختلفة الأحجام.

في حين ذكر مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي أنه قد تم توزيع 18900 حاوية مختلفة الأحجام بجميع مناطق العاصمة.

فيما أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي محمد الجبعه أنه قد تم توزيع 32788 حاوية مختلفة الأحجام، مشيرا إلى توزيع 5338 حاويه سعة 1100 و27450 حاوية سعة 240.