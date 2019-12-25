البدر: لجنة تطوير الصيدلة حصرت 200 مقترح للارتقاء بالمهنة

انتهت لجنة تطوير مهنة الصيدلة برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر من حصر 200 مقترح حصيلة بوابة التواصل والإبداع للارتقاء بمهنة الصيدلة خلال 3 شهور من الصيادلة.

وذكر الوكيل البدر في تصريح صحافي أن 45 في المئة من المقترحات جاءت تطالب بتطوير النظم واللوائح والسياسات و13 في المئة منها لتطوير الممارسات والخدمات الصيدلانية، فضلا عن 15 في المئة منها جاء لتطوير وتدريب القوى العاملة، و27 في المئة تضمنت عدة مجالات متفرقة.

وكشف البدر عن تبني 48 في المئة من هذه الاقتراحات ضمن خطة اللجنة وتم تحويلها لمجموعة من المشاريع بدأ تنفيذها من فترة قريبة على أرض الواقع، شاكراً كل من ساهم في صياغة هذه الاقتراحات والتوجهات الثرية سواء من داخل الوزارة أو من خارجها، داعياً جميع الصيادلة إلى تظافر الجهود مع أعضاء اللجنة والفرق التابعة لها والمشاركة الفاعلة لترى هذه الرؤى النور.