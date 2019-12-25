سمو الأمير يعزي رئيس بوركينا فاسو بضحايا الهجوم على موقع عسكري

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في إقليم «سوم» شمالي بوركينا فاسو وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين من المدنيين والعسكريين راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية مؤكدا سموه حفظه الله استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في إقليم «سوم» شمالي بوركينا فاسو وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.