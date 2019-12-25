«التطبيقي» تحتفل بمرور 37 عاما على إنشائها.. 28 الجاري

تحتفل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية يوم 28 ديسمبر الجاري بمرور 37 عاما على إنشائها واسهامها في تقديم مخرجات فنية مؤهلة علميا ومهنيا بما يلبي احتياجات الدولة المختلفة.

وقالت نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالهيئة الدكتورة فاطمة الكندري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان الهيئة كرست كل إمكاناتها وقدراتها لتحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله وهو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية وتلبية احتياجات البلاد.

واضافت الكندري أن قطاع التخطيط يعمل على إعداد الخطط السنوية وبرامج العمل المبنية على خطة إستراتيجية بعيدة المدى والتوجهات التي تتبانها خطط التنمية في الدولة التي تعكس الرؤية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

من جانبه قال نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث بالهيئة الدكتور جاسم الأنصاري في تصريح مماثل ان الهيئة خطت خطوات ثابتة وراسخة نحو تحقيق الإنجازات في كافة المجالات لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة.

وذكر الانصاري ان من أبرز هذه الإنجازات بالقطاع حصول برامج كلية الدراسات التكنولوجية وبرنامج علوم المكتبات والمعلومات وبرنامج تكنولوجيا التعليم على الاعتماد الأكاديمي بكلية التربية الأساسية.

من جهته قال عميد كلية الدراسات التجارية بالهيئة الدكتور أحمد الحنيان في تصريح مماثل أن الكلية تعمل تحت مظلة الهيئة لتكون رائدة بمجال توفير قوة العمل الملبية لاحتياجات التنمية في البلاد ومواكبة نهضتها في شتى المجالات.

واوضح الحنيان ان الكلية تهدف الى تمكين الخريجين من طلبة الهيئة في المشاركة بصناعة مستقبل الكويت وخاصة في الأعمال التجارية والمالية والقانونية والمعلوماتية وفق رؤية «كويت جديدة 2035».

من ناحيته اكد عميد كلية التمريض الدكتور علي الحجرف في تصريح مماثل حرص الكلية على مواجهة التحدي الأكبر منذ نشأتها وهو عزوف الشباب الكويتي عن التقدم للالتحاق ببرامج التمريض لذا اتخذت إجراءات عدة لمعالجتها عبر تبني شعار توطين مهنة التمريض وتعريف المجتمع على الجوانب الإنسانية للمهنة.

وقال الحجرف ان الكلية عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق الكثير من الإنجازات حيث سعت الى الحصول على الإعتماد الأكاديمي لبرامجها من خلال التعاقد مع مؤسسة الاعتماد الاكاديمي لبرامج التمريض التعلمية «ACEN» وهي مؤسسة أمريكية معتمدة من وزارة التعليم الأمريكية.

بدوره اشار عميد كلية التربية الأساسية الدكتور فريح العنزي في تصريحه الى حرص كلية التربية الأساسية على أن تكون من المؤسسات التربوية الرائدة في إعداد المعلم عبر تقديم الخدمات التربوية والتعليمية المتميزة لتأهيل طلبة الكلية ليكونوا معلمين ذو كفاءة عالية لخدمة سوق العمل.

وقال العنزي ان عمادة الكلية تهدف الى التطوير والتحديث الشامل لكافة الأقسام العلمية والمكاتب النوعية عبر تبني منظور تربوي علمي وتحسين مستوى أداء الوحدات العاملة في الكلية وتحقيق مفهوم الجودة في كافة التعاملات الإدارية.