نواب يصدرون بيانا للتضامن مع مسلمي الهند والإيغور..ويطالبون الحكومة بدعمهم في المحافل الدولية

أصدرت مجموعة من النواب في مجلس الأمة بيانا مشتركا للتضامن مع مسلمي الهند ومسلمي الإيغور في الصين مطالبين الحكومة بدعمهم في المحافل الدولية المختلفة. وجاء في البيان: تابعنا – نحن أعضاء مجلس الامة – المدرجة أسماؤنا بقلق بالغ الخطوات التشريعية التعسفية والإجراءات الأمنية القمعية ضد المسلمين في «الهند».

ونحن إذ نتضامن مع إخواننا المسلمين هنا، فإننا ندعو الحكومة – والشعبة البرلمانية الكويتية – لاتخاذ مواقف تضامنية عملية في المحافل الدولية والوسائل الدبلوماسية المختلفة.

وكذلك فإننا – نحن أعضاء مجلس الأمة – الموقعون على البيان، نتابع ببالغ الأسى الأوضاع المعيشية والحقوقية والدينية السيئة لإخواننا مسلمي الإيغور في «الصين»، داعين الحكومة – والشعبة البرلمانية – للتحرك دبلوماسياً ودولياً لنجدة مسلمي «تركستان الشرقية» عبر التواصل المباشر ومن خلال الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها.