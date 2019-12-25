الديوان الأميري يشكر المعزين بوفاة المغفور لها الشيخة عواطف الحمود الصباح

بسم الله الرحمن الرحيم جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام يتقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل إلى كافة الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور لها الشيخة عواطف حمود السلمان الحمود الصباح إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.