«الزراعة»: السماح بإقامة المعارض المؤقتة في الحدائق العامة

اعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الاربعاء الموافقة على إقامة المعارض المؤقتة في الحدائق العامة القائمة والتابعة للهيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي انه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنظيم وفقا للاجراءات والضوابط واللوائح المعمول بها من قبل الجهات الرسمية الاخرى المعنية والمختصة.

واضافت ان هذا القرار يأتي في تطبيقا للتوجيهات السامية بشأن تشجيع ودعم المبادرات الشبابية والسماح لهم بإقامة المعارض المؤقتة في الحدائق العامة القائمة والتابعة للهيئة.