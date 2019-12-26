«الجمارك»: احباط محاولتين لتهريب 11 قطعة «حشيش» و4 كيلو «قات»

واصل رجال الإدارة العامة للجمارك الكويتية تصديهم لمحاولات تهريب المواد المخدرة والمحظورة إلى داخل البلاد، فبعد احباط تهريب 6 محاولات من قبل مسافرين في غضون الأيام الماضية حتي تمكن مفتشوا جمرك T1 من ضبط عربي وافريقية وعثر في أمتعتهم على مخدر الحشيش ومادة القات المحظورة.

وكان مفتشاً جمركياً اشتبه في وافد عربي وصل من موطنه وبتفتيش أمتعته عثر بداخلها على 11 قطعة حشيش تزن نحو 360 غرام، كما تم الاشتباه في وافدة أفريقية قادمة من دولة بخلاف موطنها الأصلي وعثر في امتعتها على نحو 4 كيلو قات.

هذا، وتم التواصل مع الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية لاستلام المهربين والمواد المضبوطة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتحذر الإدارة العامة للجمارك جميع المواطنين والمقيمين من حيازة مواد ممنوعة وعدم حمل أي أمتعة تخص مسافرين آخرين.